One Piece: Pirate Warriors 4 avrà quattro modalità co-op online

Dall'ultimo numero del magazine giapponese Weekly Jump sono arrivate alcune informazioni sull'imminente One Piece: Pirate Warriors 4, nuovo titolo di Bandai Namco basato sul celebre manga e anime di Eiichiro Oda.

In particolare è stato svelato che il gioco avrà quattro modalità cooperative online, che riassumiamo di seguito:

Giant Boss Battle: Quattro giocatori collaborano in battaglia contro enormi boss come Kaido

Quattro giocatori collaborano in battaglia contro enormi boss come Kaido Total Bounty Battle: Collabora con un amico e aumenta la tua taglia

Collabora con un amico e aumenta la tua taglia Timed Defense Battle: Difendi il territorio della tua squadra

Difendi il territorio della tua squadra Territory Battle: Tre squadre di quattro personaggi combattono per conquistare il territorio di gioco

Attualmente però va detto che non è chiaro se l'ultima, Territory Battle, sia una battaglia per 12 giocatori, o se semplicemente un team composto da 4 giocatori debba combattere contro altri due costituiti dalla CPU.

One Piece: Pirate Warriors 4 uscirà su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch in Europa il 27 Marzo. L'ultima aggiunta al roster di One Piece è il personaggio di Smoker. Per approfondire sul gioco, date uno sguardo alla nostra ultima anteprima di One Piece: Pirate Warriors 4.