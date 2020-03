One Piece Pirate Warriors 4: Bartolomeo e la saga del Paese di Wa in nuovi trailer

L'uscita di One Piece Pirate Warriors 4 si fa sempre più vicina, ma Bandai Namco non ha ancora finito di svelare i contenuti che saranno presenti nel musou in sviluppo presso Omega Force. Nelle ultime ore ha pubblicato ben due nuovi trailer, che confermano la presenza di Bartolomeo come personaggio giocabile e della saga di Wano Country.

Bartolomeo è il capitano dei Pirati Barto Club e possiede il potere del frutto Barri Barri, che gli consente di creare delle barriere difensive attorno a sé che non lasciano penetrare alcun attacco. Nel gioco è classificato come un personaggio di tipo Tecnica, e come potete vedere nel video gameplay è capace di utilizzare le sue barriere anche per attaccare grandi gruppi di avversari

Il secondo filmato è uno spot di 15 secondi destinato alle reti televisive giapponesi, che ci introduce alla saga del Paese di Wa. I pirati della ciurma di Cappello di Paglia approdano in questo luogo, non affiliato al Governo Mondiale, dopo essere sfuggiti dalle grinfie di Big Mom. Qui aiuteranno Momonosuke a strappare la propria nazione dalle mani di uno dei quattro imperatori, Kaido.

Trovate entrambi i video allegati a questa notizia. One Piece: Pirate Warriors 4, ricordiamo, verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch il prossimo 27 marzo. Se non l'avete ancora fatto, vi consigliamo di guardare il recente trailer orchestrale di One Piece: Pirate Warriors 4.