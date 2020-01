One Piece Pirate Warriors 4: Big Mom, Kaido ed altri nei nuovi screenshot

Dopo aver presentato al pubblico diversi nuovi trailer di One Piece Pirate Warriors 4, i vertici di Bandai Namco Entertainment hanno reso disponibili anche un set di screenshote dedicati al gioco.

Le immagini diffuse dalla software house immortalano diversi personaggi della celebre serie manga nata dalla fantasia e dall'abile matita di Eiichiro Oda. In particolare, queste permettono di osservare sequenze tratte da diverse saghe delle avventure di Cappello di Paglia e compagni. Tra i protagonisti figurano infatti Bibi, principessa del Regno di Alabasta, ma anche Ace "Pugno di Fuoco". Accanto a questi ultimi, spazio anche ad istantanee dedicate alla malvagia Big Mom, Imperatrice che detiene il controllo assoluto di Whole Cake Island, e al pericolo Imperatore Kaido. Potete visionare gli screenshot inediti direttamente in calce a questa news: cosa ve ne pare?



Approfittiamo dell'occasione per ricordare che l'esordio di One Piece Pirate Warriors 4 sul mercato è ormai piuttosto vicina. La data di pubblicazione del gioco in territorio europeo è infatti fissata per il prossimo 27 marzo 2020. In chiusura, segnaliamo inoltre che il titolo multipiattaforma offrirà ai giocatori ben quattro modalità di gioco cooperative online tra cui scegliere, per immergersi nel variopinto ed avventuroso universo di One Piece in compagnia dei propri amici.