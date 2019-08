One Piece Pirate Warriors 4: botte da orbi alla Gamescom in un video gameplay off-screen

One Piece: Pirate Warriors 4 è uno dei titoli di punta di Bandai Namco Entertainment alla Gamescom 2019, che si sta svolgendo in questi giorni a Colonia. Non a caso, la compagnia giapponese ha condiviso uno spettacolare trailer del musou sviluppato con la collaborazione di Koei Tecmo e Omega Force.

Il titolo, in ogni caso, è presente alla fiera anche in formato giocabile, pronto per essere apprezzato da tutti i partecipanti. Nell'attesa che venga pubblicato un video gameplay in direct feed, possiamo ammirare un filmato catturato off-screen dai responsabili del canale Gaming Boulevard. Come sempre accade per questa tipologia di contenuti, la qualità non è delle migliori, ma permette ugualmente di farsi un'idea ben precisa sul sistema di combattimento e le meccaniche di gioco del nuovo titolo. Al termine della demo è anche presente un intenso scontro contro un boss, Big Mom, una dei Quattro Imperatori. Trovate il filmato in apertura di notizia, buona visione!

Prima di salutarvi, ricordiamo che One Piece: Pirate Warriors 4 verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC nel corso del 2020. La data d'uscita precisa, purtroppo, non è ancora stata rivelata. Tra le nuove meccaniche figureranno l'Azione Distruttiva, che prevede la distruzione di edifici, e l'Azione Guerriera Aerea, attraverso l'esecuzione di combo a mezz'aria e a terra.