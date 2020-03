One Piece Pirate Warriors 4: come sbloccare la modalità Diario del Tesoro

Se avete da poco acquistato il nuovo One Piece Pirate Warriors 4 e volete immediatamente cimentarvi nella modalità di gioco secondaria che prende il nome di "Diario del Tesoro", ecco tutti i dettagli su come sbloccarla nel menu principale del titolo.

L'unico requisito necessario a sbloccare la modalità Treasure Log è quello di portare a termine per intero il primo livello della campagna single player del gioco. Si tratta quindi di un compito piuttosto breve e, soprattutto, utile poiché funge anche da tutorial e permette al giocatore di apprendere ogni singola meccanica di gameplay per essere pronti a tutte le evenienze. Una volta completato il primo livello della storia, vederete la voce Diario del Tesoro tra quelle disponibili nel menu principale. Inizialmente è presente una sola missione e per sbloccare tutte le altre, di difficoltà crescente, bisogna procedere al completamento di tutte quelle inizialmente proposte.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere la recensione di One Piece Pirate Warriors 4 a cura di Antonello "Kirito" Bello, che ha analizzato ogni singolo aspetto del nuovo musou dedicato alla celbre serie di anime e manga.