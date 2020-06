One Piece Pirate Warriors 4: due pirati di Big Mom nel nuovo DLC

Tra le più recenti trasposizioni videoludiche del manga/anime dedicato a Rufy, Zoro, Sanji e compagni, One Piece: Pirate Warriors 4 si prepara ad accogliere un nuovo contenuto.

Il team di sviluppo è infatti ormai in procinto di pubblicare un nuovo DLC Character Pack, tramite il quale due nuovi personaggi faranno il proprio debutto all'interno del titolo di Bandai Namco. Nello specifico, saranno alcuni dei pirati protagonisti degli scontri che hanno infiammato l'arco di Whole Cake Island ad entrare nell'universo di gioco. Pronti ad abbandonare momentaneamente le fila delle forze dell'Imperatrice dei Mari Big Mom, Charlotte Smoothie e Charlotte Cracker sono pronti a debuttare nel roster di One Piece Pirate Warriors 4. A confermare l'annuncio è l'ultimo numero di Weekly Jump, noto magazine nipponico.



Giunto sul mercato videoludico a quasi cinque anni di distanza da One Piece: Pirate Warriors 3, il nuovo capitolo della nota serie di genere musou ha portato su schermo di console e PC alcuni degli archi narrativi più recenti dipinti da Eiichiro Oda. Tra questi le avventure della ciurma di Cappello di Paglia nel Paese di Wa e, appunto, nell'insidioso regno di Whole Cake Island. Disponibile su PC, PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One, sulle pagine di Everyeye trovate la nostra recensione di One Piece Pirate Warriors 4.