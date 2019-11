One Piece Pirate Warriors 4 esce a marzo 2020, annunciata la Collector's Edition

Bandai Namco Games Japan ha pubblicato un nuovo trailer di One Piece Pirate Warriors 4 che svela la data di uscita del gioco, disponibile in Giappone dal 26 marzo 2020 e presumibilmente in Europa e Nord America dal 27 dello stesso mese, seguendo il normale percorso di pubblicazione dei giochi Bandai Namco restiamo comunque in attesa di conferme.

In Giappone, coloro che acquisteranno la Day One Edition fisica e digitale riceveranno anche un codice per scaricare cinque costumi extra per Nami, Zoro e Sanji (oltre a due outfit non ancora annunciati).

La Digital Deluxe Edition di One Piece Pirate Warriors 4 per PlayStation 4 includerà invece i seguenti contenuti:

Accesso Anticipato: Vinsmoke Niji

Accesso Anticipato: Vinsmoke Ichiji

Accesso Anticipato: Vinsmoke Yonji

Accesso Anticipato: Charlotte Katakuri

Tema One Piece Pirate Warriors 4

Infine è stata svelata la Collector's Edition che include una copia del gioco e un diorama alto 30 centimetri, il tutto racchiuso in una confezione premium decorata con un artwork esclusivo. I prezzi non sono stati resi noti, attendiamo di conoscere i dettagli riguardo la pubblicazione di One Piece Pirate Warriors 4 in Europa con relativi bonus e edizioni speciali. Il nuovo gioco della serie One Piece uscirà su PlayStation 4, Xbox One, PC Windows (via Steam) e Nintendo Switch.