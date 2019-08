One Piece Pirate Warriors 4: Jinbe le dà di santa ragione in una nuova clip

Mentre i partecipanti alla Gamescom 2019 stanno avendo modo di provare con mano One Piece: Pirate Warriors 4, i giocatori che sono rimasti a casa devono necessariamente accontentarsi del materiale video che sta emergendo in questi.

Dopo aver pubblicato lo stupendo trailer della storia di One Piece: Pirate Warriors 4, i ragazzi di Bandai Namco Entertainment ci hanno deliziato con una nuova e breve clip incentrata su uno dei personaggi giocabili, Jimbe. Grazie ad esso, possiamo avere un assaggio delle mosse di combattimento dell'uomo pesce, basate sull'arte marziale denominata Fish-Man Karate. Lo trovate in apertura di notizia, buona visione!

One Piece: Pirate Warriors 4, ricordiamo, verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC nel corso del 2020. Per scoprire la data d'uscita esatta dovremo continuare a pazientare. Il nostro Giuseppe Arace ha avuto modo di provare il titolo con mano, e ha raccolto tutte le sue impressioni nella sua anteprima di One Piece: Pirate Warriors 4.