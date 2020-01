One Piece Pirate Warriors 4: nuovi trailer su Basil Hawkins, Big Mom e Kaido

Mentre la release si avvicina sempre di più, dato che il gioco uscirà il 27 Marzo su PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC, Bandai Namco continua a stuzzicare i fan in trepidante attesa, con nuovi video dedicati ai personaggi di One Piece Pirate Warriors 4.

Nella fattispecie, gli ultimi arrivati in ordine di tempo, sono dedicati ai lottatori Basil Hawkins, Charlotte Linlin (Big Mom) e Kaido. Ecco delle brevi descrizioni dei personaggi, stando al sito ufficiale:

Basil Hawkins è il Capitano dei Pirati di Hawkins, e ha l'abilità di trasformarsi in una gigantesca bambola di paglia. Inoltre dà grande importanza alla previsione del futuro, e si comporta a seconda di come suggeriscono i tarocchi, che può utilizzare come attacco per portare sfortuna ai suoi nemici.

Charlotte Linlin è il Capitano dei Pirati di Big Mom. Ama i dolci, ma può arrabbiarsi molto facilmente. Utilizza Zeus, Prometheus e Napoleon per eseguire una serie di attacchi che sconfiggono il nemico prima ancora che si avvicini. QUando si trasforma può scatenare tutta la furia distruttiva degli elementi.

Kaido è conosciuto come "Il Re degli Animali", ed è uno dei più forti pirati su terra, acqua e aria. Vuole portare scompiglio nel mondo, che definisce noioso, scatenando la guerra più grande di sempre.

I tre personaggi sono presenti nell'ultima ondata di screenshot di One Piece Pirate Warriors 4 postata da Bandai Namco. Oltre ai trailer, per ingannare l'attesa, date un'occhiata anche alla nostra anteprima di One Piece Pirate Warriors 4.