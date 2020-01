One Piece Pirate Warriors 4: i nuovi trailer mostrano Rob Lucci, Sabo e Trafalgar

Mentre la data d'uscita si avvicina sempre di più, Bandai Namco continua a stuzzicare i fan di One Piece Pirate Warriors 4 con dei trailer che mostrano i vari personaggi che icontreremo nel gioco. Gli ultimi in ordine di tempo sono arrivati qualche ora fa, e sono dedicati ai personaggi di Rob Lucci, Sabo e Trafalgar.

Il primo è una vera e propria macchina da guerra, possiede grandissime abilità in combattimento ed è di tipo Sky (cielo, aria). Può trasformarsi in un leopardo e muoversi anche in aria.

Sabo usa invece come arma principale un tubo di ferro e possiede delle tecniche di presa chiamate Dragon's Claw (artiglio del drago). È di tipo Speed, velocità, ed è molto versatile dato che possiede una vasta gamma di tecniche da utilizzare in ogni situazione a seconda del tipo di combattimento.

Trafalgar è invece un medico, noto come "Il Chirurgo della Morte". Può creare uno spazio sferico all'interno del quale può muovere oggetti o parti del corpo e perfino riattaccarle in maniera diversa. Può inoltre trasferire la mente delle persone. È di tipo tecnico.

Il gioco uscirà in Occidente su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal 27 Marzo. È notizia di ieri che One Piece Pirate Warriors 4 avrà quattro modalità co-op online. Per approfondire sul gioco, date uno sguardo alla nostra anteprima di One Piece Pirate Warriors 4.