One Piece Pirate Warriors 4: il nuovo spot giapponese Storm the New World

Si intitola Storm the New World il nuovo breve spot TV (15 secondi) di One Piece Pirate Warriors 4, prossimo gioco dedicato alla celebre serie manga/anima, una delle saghe giapponesi più popolari degli ultimi 20 anni, amatissima anche in Occidente.

Potete vedere lo spot nel Tweet qui sotto, il nuovo gioco di One Piece uscirà il 26 marzo in Asia e arriverà il gioco dopo in Europa e Nord America nei formati PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Tutti coloro che effettueranno il preorder riceveranno come bonus costumi extra per Nami, Zoro e Sanji, oltre a due outfit aggiuntivi ispirati alla serie di Dynasty Warriors.

Recentemente abbiamo provato la demo di One Piece Pirate Warriors 4, in attesa della recensione: "Il giro nella Foresta della Seduzione nei panni di Big Mom e Katakuri si è rivelato piuttosto convincente, merito sia delle sorprese riservate dall'ambientazione, capace di alleggerire un po' la ripetitività dell'azione con le sue trappole, sia dell'ampliamento del parco abilità, che promette di donare maggiore varietà a un gameplay molto tradizionale."

Recentemente gli sviluppatori hanno confermato la presenza di quattro modalità co-op online, grande novità per la serie One Piece Pirate Warriors e sicuramente uno dei pilastri della nuova produzione di Bandai Namco.