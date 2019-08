One Piece Pirate Warriors 4: nuovo trailer diffuso alla Gamescom

Bandai Namco ha approfittato della Gamescom 2019 per mostrare un nuovo trailer per One Piece: Pirate Warriors 4, che racconterà l'Arco di Whole Cake Island. Lo stesso publisher ha diffuso una descrizione del trailer, che fa luce su alcune caratteristiche del gioco.

"Nell'ultimo trailer, osservate il combattimento tra Luffy e Sanji, la cerimonia del matrimonio di Sanji e Pudding, e le scene iconiche dall'Arco di Whole Cake Island. Godetevi inoltre, l'esilarante azione della serie di One Piece: Pirate Warriors, con nuovi elementi mozzafiato come l' "Azione Distruttiva", quando edifici o campi vengono distrutti e "Azione Guerriera Aerea", attraverso l'esecuzione di combo a mezz'aria e a terra. Non perdetevi la grande boss battle con una dei Quattro Imperatori, Big Mom. Le scene d'azione dei nuovi personaggi come Germa 66 saranno inoltre svelate per la prima volta".

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al video che trovate, come di consueto, in cima alla news. One Piece: Pirate Warriors 4 arriverà su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC nel corso del 2020, anche se non è ancora stata ufficializzata una data d'uscita precisa.

Per approfondire sul gioco potete dare anche un'occhiata al trailer d'annuncio di One Piece: Pirate Warriors 4.