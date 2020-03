ONE PIECE Pirate Warriors 4: i nuovi trailer presentano la famiglia di Sanji e molti altri

A fine marzo, la ciurma di Cappello di Paglia è pronta a partire all'arrembaggio di PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch con ONE PIECE Pirate Warriors 4.

Il quarto capitolo della saga nata da una partnership tra Bandai Namco e Koei Tecmo si prepara infatti ad approdare sul mercato videoludico, portando con sé un ampio numero di archi narrativi. È ad esempio già stato confermato che ONE PIECE Pirate Warriors 4 includerà il Paese di Wa, oltre all'intero insieme di vicissitudini legate al confronto con l'Imperatrice Big Mom e al matrimonio combinato di Sanji.

Con l'avvicinarsi della data di uscita, Bandai Namco ha pubblicato una ricca serie di nuovi trailer dedicati ad alcuni dei personaggi che animeranno queste fasi del racconto. In particolare, in apertura e in calce a questa news, potete visionare diversi filmati introduttivi relativi ai membri della famiglia di Sanji, tra cui i fratelli Niji,Yonji e Ichiji Vinsmoke, oltre alla sorella Reiju Vinsmoke. Inclusi nella rassegna anche altri personaggi, tra cui il pirate Bege e il pericoloso Charlotte Katakuri.



Il titolo sarà disponibile a partire dal prossimo venerdì 27 marzo. In attesa di poterlo testare con mano, sulle pagine di Everyeye trovate un provato di ONE PIECE Pirate Warriors 4.