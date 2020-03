One Piece Pirate Warriors 4: tutti i personaggi del roster e come sbloccarli

Dopo avervi spiegato come sbloccare la modalità Diario del Tesoro, in questa mini-guida di One Piece Pirate Warriors 4 vi spieghiamo come sbloccare tutti i personaggi giocabili del roster.

Sono in tutto 43 i personaggi giocabili inclusi nella versione base di One Piece Pirate Warriors 4. Vi spieghiamo come sbloccarli tutti.

Tutti i personaggi giocabili di One Piece Pirate Warriors 4

Luffy : giocabile dall'inizio.

: giocabile dall'inizio. Zoro : dopo aver completato l'arco di Alabastra: "Nelle terre dei deserti! Obbligazioni fraterne e grande entusiasmo" nel Diario Narrativo.

: dopo aver completato l'arco di Alabastra: "Nelle terre dei deserti! Obbligazioni fraterne e grande entusiasmo" nel Diario Narrativo. Nami : dopo aver completato l'arco del Nuovo Mondo: "Riuniti! I pirati del cappello di paglia" nel Diario Narrativo.

: dopo aver completato l'arco del Nuovo Mondo: "Riuniti! I pirati del cappello di paglia" nel Diario Narrativo. Usopp : dopo aver completato l'arco di Enies: "Usopp perde la pazienza! Una lotta nella città dell'acqua!" nel Diario Narrativo.

: dopo aver completato l'arco di Enies: "Usopp perde la pazienza! Una lotta nella città dell'acqua!" nel Diario Narrativo. Sanji : dopo aver completato l'arco di Alabastra: "Nelle terre dei deserti! Obbligazioni fraterne e grande entusiasmo" nel Diario Narrativo.

: dopo aver completato l'arco di Alabastra: "Nelle terre dei deserti! Obbligazioni fraterne e grande entusiasmo" nel Diario Narrativo. Chopper : dopo aver completato l'arco del Nuovo Mondo: "Riuniti! I pirati del cappello di paglia" nel Diario Narrativo.

: dopo aver completato l'arco del Nuovo Mondo: "Riuniti! I pirati del cappello di paglia" nel Diario Narrativo. Robin : dopo aver completato l'arco del Nuovo Mondo: "Riuniti! I pirati del cappello di paglia" nel Diario Narrativo.

: dopo aver completato l'arco del Nuovo Mondo: "Riuniti! I pirati del cappello di paglia" nel Diario Narrativo. Franky : dopo aver completato l'arco del Nuovo Mondo: "Riuniti! I pirati del cappello di paglia" nel Diario Narrativo.

: dopo aver completato l'arco del Nuovo Mondo: "Riuniti! I pirati del cappello di paglia" nel Diario Narrativo. Brook : dopo aver completato l'arco del Nuovo Mondo: "Riuniti! I pirati del cappello di paglia" nel Diario Narrativo.

: dopo aver completato l'arco del Nuovo Mondo: "Riuniti! I pirati del cappello di paglia" nel Diario Narrativo. Whitebeard : dopo aver completato l'arco del Vertice della Guerra: "Il sipario si alza nella battaglia finale! La guerra di Paramount a Marineford" nel Diario Narrativo.

: dopo aver completato l'arco del Vertice della Guerra: "Il sipario si alza nella battaglia finale! La guerra di Paramount a Marineford" nel Diario Narrativo. Marco : dopo aver ottenuto il grado di battaglia S in 30 episodi differenti.

: dopo aver ottenuto il grado di battaglia S in 30 episodi differenti. Ace : dopo aver completato l'arco del Vertice della Guerra: "Salvataggio di Ace! Ordine finale di Barbabianca come Capitano" nel Diario Narrativo.

: dopo aver completato l'arco del Vertice della Guerra: "Salvataggio di Ace! Ordine finale di Barbabianca come Capitano" nel Diario Narrativo. Kaido : dopo aver completato l'arco della Terra di Wano: "Apri i confini di Wano! La battaglia finale su Onigashima" nel Diario Narrativo.

: dopo aver completato l'arco della Terra di Wano: "Apri i confini di Wano! La battaglia finale su Onigashima" nel Diario Narrativo. Big Mom : dopo aver completato l'arco dell'Isola Whole Cake: "Luffy vs Katakuri" nel Diario Narrativo.

: dopo aver completato l'arco dell'Isola Whole Cake: "Luffy vs Katakuri" nel Diario Narrativo. Katakuri : dopo aver completato l'arco della Terra di Wano: "Una battaglia bizzarra! L'avanzata di tre pirati" nel Diario Narrativo.

: dopo aver completato l'arco della Terra di Wano: "Una battaglia bizzarra! L'avanzata di tre pirati" nel Diario Narrativo. Shanks : dopo aver completato La Grande Linea: "La coppia leggendaria" nel Diario Narrativo.

: dopo aver completato La Grande Linea: "La coppia leggendaria" nel Diario Narrativo. Teech : dopo aver completato La Grande Linea: "Una battaglie per il trono" nel Diario Narrativo.

: dopo aver completato La Grande Linea: "Una battaglie per il trono" nel Diario Narrativo. Bartolomeo : giocabile dall'inizio.

: giocabile dall'inizio. Cavendish : dopo aver completato l'arco Entrata nel Nuovo Modo: "Stop alla gabbia per uccelli! Un conto alla rovescia per il destino!" nel Diario Narrativo.

: dopo aver completato l'arco Entrata nel Nuovo Modo: "Stop alla gabbia per uccelli! Un conto alla rovescia per il destino!" nel Diario Narrativo. Law : dopo aver completato l'arco del Vertice della Guerra: "I principianti si riuniscono! Pirati Supernova" nel Diario Narrativo.

: dopo aver completato l'arco del Vertice della Guerra: "I principianti si riuniscono! Pirati Supernova" nel Diario Narrativo. Kid : dopo aver completato l'arco del Vertice della Guerra: "I principianti si riuniscono! Pirati Supernova" nel Diario Narrativo.

: dopo aver completato l'arco del Vertice della Guerra: "I principianti si riuniscono! Pirati Supernova" nel Diario Narrativo. Hawkins : dopo aver completato l'arco della Terra di Wano: "Atterraggio! Il paese delle avventure dei Samurai" nel Diario Narrativo.

: dopo aver completato l'arco della Terra di Wano: "Atterraggio! Il paese delle avventure dei Samurai" nel Diario Narrativo. Bege : dopo aver completato l'arco dell'Isola Whole Cake: "Operazione Fallita?! Fuga dalla Terra di Totto" nel Diario Narrativo.

: dopo aver completato l'arco dell'Isola Whole Cake: "Operazione Fallita?! Fuga dalla Terra di Totto" nel Diario Narrativo. Mihawk : dopo aver ottenuto 35 o più personaggi giocabili nel Diario Libero e nel Diario del Tesoro.

: dopo aver ottenuto 35 o più personaggi giocabili nel Diario Libero e nel Diario del Tesoro. Jimbei : dopo aver completato l'arco del Vertice della Guerra: "Il sipario si alza nella battaglia finale! La guerra di Paramount a Marineford" nel Diario Narrativo.

: dopo aver completato l'arco del Vertice della Guerra: "Il sipario si alza nella battaglia finale! La guerra di Paramount a Marineford" nel Diario Narrativo. Doflamingo : dopo aver completato l'arco Entrata nel Nuovo Modo: "Fujitora fa la sua mossa! Pirati del Cappello di Paglia" nel Diario Narrativo.

: dopo aver completato l'arco Entrata nel Nuovo Modo: "Fujitora fa la sua mossa! Pirati del Cappello di Paglia" nel Diario Narrativo. Crocodile : Ydopo aver completato l'arco di Alabastra: "Attraversata! Grande battaglia della tomba reale" nel Diario Narrativo.

: Ydopo aver completato l'arco di Alabastra: "Attraversata! Grande battaglia della tomba reale" nel Diario Narrativo. Hancock : dopo aver completato l'arco del Vertice della Guerra: "Oris Plaza ha scatenato la guerra" nel Diario Narrativo.

: dopo aver completato l'arco del Vertice della Guerra: "Oris Plaza ha scatenato la guerra" nel Diario Narrativo. Buggy : completando 15 diversi episodi del Diario del Tesoro.

: completando 15 diversi episodi del Diario del Tesoro. Akainu : dopo aver completato l'arco del Vertice della Guerra: "La volontà di Ace! Un regalo per il nuovo mondo" nel Diario Narrativo.

: dopo aver completato l'arco del Vertice della Guerra: "La volontà di Ace! Un regalo per il nuovo mondo" nel Diario Narrativo. Kizaru : collezionando 150 (o più) diverse monete.

: collezionando 150 (o più) diverse monete. Fujitora : raggiungendo il livello 5 con tre personaggi.

: raggiungendo il livello 5 con tre personaggi. Smoker : completando "Il più grande male dell'est" nel Diario del Tesoro.

: completando "Il più grande male dell'est" nel Diario del Tesoro. Tashigi : dopo aver completato l'arco di Alabastra: "Una lotta inarrestabile! La battaglia finale sarà ad Alubarna" nel Diario Narrativo.

: dopo aver completato l'arco di Alabastra: "Una lotta inarrestabile! La battaglia finale sarà ad Alubarna" nel Diario Narrativo. Lucci : dopo aver completato l'arco di Enies: "Lasciando la città dell'acqua! Arrivederci, miei amati figli" nel Diario Narrativo.

: dopo aver completato l'arco di Enies: "Lasciando la città dell'acqua! Arrivederci, miei amati figli" nel Diario Narrativo. Kuzan : dopo aver completato l'arco di Enies: "Lasciando la città dell'acqua! Arrivederci, miei amati figli" nel Diario Narrativo.

: dopo aver completato l'arco di Enies: "Lasciando la città dell'acqua! Arrivederci, miei amati figli" nel Diario Narrativo. Sabo : giocabile dall'inizio.

: giocabile dall'inizio. Ivankov : dopo aver completato 30 episodi differenti del Diario del Tesoro.

: dopo aver completato 30 episodi differenti del Diario del Tesoro. Carrot : dopo aver completato l'arco dell'Isola Whole Cake: "Foresta delle Caramelle, Luffy vs Luffy?!" nel Diario Narrativo.

: dopo aver completato l'arco dell'Isola Whole Cake: "Foresta delle Caramelle, Luffy vs Luffy?!" nel Diario Narrativo. Reiju : giocabile dall'inizio.

: giocabile dall'inizio. Ichiju : dopo aver completato l'arco dell'Isola Whole Cake: "Operazione Fallita?! Fuga dalla Terra di Totto" nel Diario Narrativo.

: dopo aver completato l'arco dell'Isola Whole Cake: "Operazione Fallita?! Fuga dalla Terra di Totto" nel Diario Narrativo. Niji : sconfiggendo 30.000 nemici.

: sconfiggendo 30.000 nemici. Yonji: collezionando 5.000.000 bacche.

Quelli elencati sopra sono i 43 personaggi giocabili attualmente disponibili nella versione base di One Piece Pirate Warriors 4, che potete vedere anche nel filmato proposto in apertura. In futuro, con l'arrivo dei DLC, il musou di Omega Force e Bandai Namco Enertainment espanderà il suo roster con altri 9 personaggi giocabili aggiuntivi.

Nel frattempo, se volete saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di One Piece Pirate Warriors 4.