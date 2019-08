One Piece Pirate Warriors 4: i pirati di Bandai Namco invadono la Gamescom nella nostra Video Anteprima

Dopo aver sorpreso gli appassionati di manga/anime con l'annuncio del videogioco di videogioco di One Punch Man, i vertici di Bandai Namco hanno colto l'occasione offertagli dalla Gamescom per mostrarci dei nuovi filmati di One Piece Pirate Warriors 4.

Il nuovo gioco basato sull'omonima serie incentrata sulle gesta di Cappello di Paglia e della sua ciurma non sarà particolarmente foriero di novità ma, in compenso, proporrà delle formule di gameplay estremamente collaudate per venire incontro ai gusti e alle esigenze degli appassionati di titoli action e, ovviamente, dei fan di One Piece.

Sin dall'annuncio di Pirate Warriors 4, avvenuto durante l'Anime Expo 2019 tenutosi in aprile a Los Angeles, il nuovo progetto degli autori del team Omega Force ha mostrato con chiarezza le ambizioni degli autori giapponesi che, riprendendo le dinamiche di gioco dei capitoli precedenti, tenteranno di evolverle attraverso l'innesto di ulteriori elementi e contenuti come l'inedita modalità 3 contro 3, l'aggiunta di personaggi come Tatsumaki, Silver Fang e Atomic Samurai o l'inclusione di nuovi archi narrativi collegati all'anime, ivi compresa la saga di Whole Cake Island.

Prima di lasciarvi alla nostra video anteprima di One Piece Pirate Warriors 4, vi ricordiamo che il quarto episodio della serie musou di Koei Tecmo e Bandai Namco arriverà su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch nel corso del 2020.