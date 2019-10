One Piece Pirate Warriors 4: prime immagini e video per Basil Hawkins

Bandai Namco ha diffuso un primo trailer di gameplay, seguito da alcuni screenshot, del nuovo personaggio giocabile di One Piece: Pirate Warriors 4. Parliamo di Basil Hawkins, recentemente confermato, e protagonista del nuovo video e immagini diffusi dal publisher poche ore fa.

Si tratta del capitano dei pirati di Hawkins, dal portamento nobile e dal carattere incredibilmente forte, ma allo stesso tempo calmo e imperturbabile. Basil Hawkins è per il momento l'ultima aggiunta in ordine di tempo al cast dei personaggi del gioco: giusto il mese scorso era stato rivelata anche la presenza di Carrot come personaggio giocabile in One Piece Pirate Warriors 4.

Per approfondire sul gioco, potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di One Piece Pirate Warriors 4, nella quale vi parliamo del suggestivo paese di Wa.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al video, che trovate come di consueto in cima alla news, e agli screenshot in questione, ricordandovi che One Piece Pirate Warriors 4 sarà disponibile nel 2020 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Cosa vi aspettate da questa nuova avventura piratesca?