One Piece Pirate Warriors 4 tra le recensioni del nuovo numero di Famitsu

Il numero 1635 di Famitsu arriverà giovedì nelle edicole giapponesi tuttavia come di consueto il martedì emergono leak e voti dalla celebre rivista, tra questi spicca anche l'ottima accoglienza riservata a One Piece Pirate Warriors 4 di Bandai Namco.

One Piece Pirate Warriors 4 è stato premiato con un voto di 36/40 (9/9/8/10) molto vicino dunque al Perfect Score, risultato certamente positivo per questo progetto, già disponibile anche in Europa su PlayStation 4, Nintendo Switch, PC Windows (via Steam) e Xbox One.

Recensioni Famitsu 1635

HyperParasite (PS4, Switch) – 8/8/7/7 [30/40]

MazM Jekyll and Hyde (Switch) – 6/6/6/6/ [24/40]

Mekorama (PS4, Xbox One, Switch, PS Vita) – 7/8/8/7 [30/40]

MLB The Show 20 (PS4) – 8/8/8/8 [32/40]

One Piece Pirate Warriors 4 (PS4, Switch) – 9/9/8/10 [36/40]

Remothered Tormented Fathers (PS4, Switch) – 8/8/7/8 [31/40]

Silent World (Switch) – 5/6/6/5 [22/40]

Da notare anche la discreta accoglienza riservata a MLB The Show 20 di Sony San Diego, gioco di baseball con licenza ufficiale della Major League che ha ottenuto un buon 32/40 dai redattori di Famitsu. Risultati meno brillanti per Silent World e MazM Jekyll and Hyde, si distingue invece l'horror Remothered Tormented Fathers che porta a casa un voto di 31/40.