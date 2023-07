One Piece Pirate Warriors 4 risorge! Sono in arrivo nuovi lottatori DLC

Senza che nessuno se l'aspettasse, One Piece: Pirate Warriors 4, un gioco lanciato nel 2020, ha reclamato i riflettori su di sé per far sapere a tutti i suoi giocatori che sono in arrivo dei nuovi personaggi sotto forma di DLC. Non ve l'aspettavate, vero? Eppure è davvero così!

I canali ufficiali di One Piece hanno preannunciato il debutto di una nuova serie di lottatori sotto forma di contenuti scaricabili a pagamento. L'identità dei personaggi in procinto di unirsi alla battaglia musou non è ancora nota, dal momento che l'annuncio ufficiale dei nuovi DLC di One Piece Pirate Warriors 4 è stato fissato al 22 luglio, che corrisponde alla seconda giornata di festeggiamenti del One Piece Day '23.

A rendere ancor più emozionante l'imminente annuncio non è solo "l'anzianità" del gioco, approdato sul mercato il 27 marzo 2020 scampando per poco alla danza dei ritardi causati dalla pandemia, ma anche e soprattutto la distanza temporale dai precedenti DLC: il finora unico Character Pass ha esaurito tutte le sue cartucce (nove personaggi aggiuntivi in tutto) nel dicembre del 2020 con la pubblicazione del pacchetto dedicato al Paese di Wa, di conseguenza i nuovi lottatori arriveranno circa tre anni dopo coloro che li hanno preceduti!

Si tratta probabilmente di una mossa atta a cavalcare l'onda dell'imminente pubblicazione della serie live action di One Piece, prevista su Netflix per il prossimo 31 agosto. Su quali personaggi puntate? Ne approfittiamo per ricordarvi che One Piece: Pirate Warriors 4 è disponibile nelle versioni per PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.