One Piece Pirate Warriors 4 risorge: le novità del DLC Pack 4 in video

La rinascita di One Piece Pirate Warriors 4 viene testimoniana da Bandai Namco con il nuovo video gameplay che mostra i contenuti del prossimo pacchetto aggiuntivo confezionato dal team Omega Force.

Il prossimo DLC Pack di Pirate Warriors 4 darà agli appassionati della serie di One Piece l'opportunità di scendere in battaglia interpretando ulteriori personaggi, come Yamato e Rufy Gear 5.

Il trailer ingame mostrato dalla software house e dal publisher giapponesi ci immerge ulteriormente nell'esperienza action musou legata all'ormai storica serie manga e anime di Eiichiro Oda per farci apprezzare le nuove mosse, abilità e tecniche da adottare in battaglia indossando i panni dei nuovi lottatori che entreranno presto a far parte del roster.

Ad accompagnare queste nuove sequenze di gioco troviamo anche un post condiviso dagli sviluppatori nipponici per delineare i contenuti del DLC Pack 4 e fissarne l'uscita nella giornata di giovedì 14 settembre su PC e console. Sempre a partire dal 14 settembre è previsto il lancio di un episodio aggiuntivo della storia One Piece Pirate Warriors 4 con protagonista Yamato.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di One Piece Pirate Warriors 4.