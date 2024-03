One Piece Pirate Warriors 4, il roster si amplia: largo a Gol D. Roger!

Nonostante sia uscito nel marzo del 2020, One Piece Pirate Warriors 4 continua a ricevere nuovi personaggi con Bandai Namco ed Omega Force che ancora non ne hanno concluso il supporto. E tra i nuovi personaggi del Character Pack 6 c'è anche lui, Gol D. Roger.

Parliamo di un personaggio simbolico all'interno dell'opera ideata da Eiichiro Oda: il re dei pirati nonché capitano dei Pirati di Roger è stato infatti il secondo possessore del leggendario tesoro One Piece attorno a cui ruota la serie omonima, dunque la sua inclusione all'interno di One Piece Pirate Warriors 4 non può che fare piacere ai fan. Bandai Namco ha mostrato il personaggio attraverso un breve teaser trailer di circa 40 secondi, senza mostrarlo in maniera approfondita. Già da quei pochi attimi in cui si intravede il nuovo combattente, però, si ha la sensazione di quanto Gol D. Roger punti ad essere un guerriero formidabile in battaglia.

Gol D. Roger è al momento l'unico personaggio aggiuntivo confermato ufficialmente per Character Pack 6 di One Piece Pirate Warriors 4: al suo fianco ci saranno altri due guerrieri ancora ad unirsi al roster, sebbene per adesso la loro identità resti avvolta nel mistero. Il Character Pack 6, infine, non ha ancora una data d'uscita ben definita, ma non è da escludere che Bandai Namco possa rivelare maggiori dettagli in merito già nel corso delle prossime settimane.

