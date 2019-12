One Piece Pirate Warriors 4: Rufy Gear Fourth nel nuovo spot TV giapponese

Mancano ancora diversi mesi alla pubblicazione di One Piece: Pirate Warriors 4, ma Bandai Namco Entertainment ha già cominciato a spingere sul pedale del marketing.

Dopo il trailer che ha annunciato la data d'uscita di One Piece: Pirate Warriors 4, è ora di rivedere Rufy Gear Fourth in azione contro Kaido in un nuovo spot TV giapponese. Essendo indirizzato alle reti televisive è piuttosto breve, ma possiamo assicurarvi che non pecca affatto in quanto a spettacolarità. Lo trovate in apertura di notizia, buona visione!

One Piece: Pirate Warriors 4, ricordiamo, verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch il 27 marzo 2020 nelle versioni Standard e Kaido Edition (con un diorama che raffigura lo scontro tra Luffy e Kaido). Coloro che decideranno di preordinarlo riceveranno quattro iconici costumi del paese di WA, Luffytaro (Luffy), Zorojuro (Zoro), Soba Mask (Sanji) e Onami (Nami).

Aderendo, come i suoi diretti predecessori, al canone del genere musou, permetterà ai giocatori di vedersela contro centinaia e centinaia di nemici nei panni di lottatori dotati di una forza straordinaria. Il titolo è stato concepito come "il capitolo più completo della serie, quello che copre la storia più lunga, con il maggior numero di personaggi e diversi ambienti mai visti prima”, e includerà un finale originale, visto che il manga è ancora in corso.