One Piece Pirate Warriors 4, saga di Big Mom e non solo:orchestra accompagna nuovo trailer

Il variegato ed esteso universo fumettistico nato dall'estro creativo del mangaka Eiichiro Oda è pronto a prendere vita in una nuova trasposizione videoludica.

Grazie ad una collaborazione tra Koei Tecmo, Omega Force e Bandai Namco, si prepara infatti ad approdare sul mercato il quarto capitolo della serie One Piece Pirate Warriors. All'interno del gioco, gli appassionati dell'opera potranno seguire in prima persona le avventure della ciurma di pirati di Cappello di Paglia. Tra i contenuti proposti da One Piece Pirate Warriors 4 troveremo anche la saga di Whole Cake Island, che vede Rufy, Nami, Sanji e compagni far fronte alla minaccia rappresentata dall'Imperatrice Big Mom.



Per celebrare l'avvicinarsi della data di lancio, Bandai Namco ha pubblicato uno speciale trailer dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Al suo interno, fasi di gioco si alternano a sezioni musicali, durante le quali la Siena Wind Orchestra esegue un brano tratto dalla colonna sonora del titolo. Per maggiori dettagli su questo nuovo musou, sulle pagine di Everyeye trovate un nostro recente provato di One Piece Pirate Warrios 4, a cura di Icilio Bellanima.

In chiusura, vi ricordiamo che One Piece Pirate Warriors 4 approderà sul mercato videoludico il prossimo venerdì 27 marzo: le piattaforme di destinazione sono PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.