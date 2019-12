One Piece Pirate Warriors 4: la saga di Enies Lobby nel nuovo gameplay dal Jump Festa

Bandai Namco Entertainment ha approfittato del Jump Festa 2020, convention annuale in corso di svolgimento al Makuhari Messe di Chiba in Giappone, per mostrare ancora una volta in azione One Piece: Pirate Warriors 4, musou in sviluppo per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch presso gli studi di Omega Force.

La compagnia giapponese si è recata alla fiera con una demo tratta dalla saga di Enies Lobby, che nell'anime compone la nona stagione e segue i pirati della ciurma di Cappello di Paglia mentre tentano di salvare Nico Robin dalle grinfie del CP9. Il video gameplay che vi proponiamo in cima a questa notizia si apre con una breve sequenza filmata ispirata alla celebre scena dell'anime che vede Luffy dichiarare guerra al Governo Mondiale ordinando a Usopp, qui nelle vesti di Sogeking, di bruciare la bandiera. Prosegue poi con una lunga sequenza giocata nei panni dello spadaccino Zoro e, infine, ci permette di dare uno sguardo alla trasformazione in drago di Kaido.

One Piece: Pirate Warriors 4 verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch il 27 marzo 2020. Nei giorni scorsi è stato confermato che, oltre a Kaido, tra i personaggi giocabili figurerà anche Big Mom. Sono inoltre sta diffusi dei trailer con Zoro, Nami, Sanji e Usopp.