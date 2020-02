One Piece Pirate Warriors 4: la saga di Whole Cake Island al centro del nuovo spot

La campagna promozionale di One Piece: Pirate Warriors 4 procede senza sosta, e nelle scorse ore si è arricchita con uno spot nuovo di zecca indirizzato alle emittenti televisive giapponesi.

La nuova clip è interamente dedicata alla saga di Whole Cake Island, una delle ultime in ordine temporale, che vede la ciurma di Cappello di Paglia viaggiare verso l'affollato arcipelago di Tottoland e attraccare sull'omonima isola governata dall'imperatrice Big Mom. In questa linea narrativa i fan della serie hanno avuto modo di scoprire maggiori dettagli sul passato di Sanji, oltre a vedere Rufy spingersi oltre e utilizzare nuove forme del Gear Fourth.

La saga di Whole Cake Island, per la gioia di tutti i fan, è solo una delle tante a trovare spazio in One Piece: Pirate Warriors 4, che si preannuncia come una delle iterazioni videoludiche più complete del franchise. Nelle scorse settimane abbiamo avuto modo di vedere anche gli spot delle saghe di Alabasta, della Summit War e di Enies Lobby.

Prima di salutarvi, ricordiamo che One Piece: Pirate Warriors 4 uscirà su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch in Europa il 27 marzo. Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la nostra recente anteprima di One Piece: Pirate Warriors 4 basata sulla prova diretta del musou di Omega Force.