One Piece Pirate Warriors 4: Smoothie si aggiungerà presto al roster

Bandai Namco Games ha annunciato che Smoothie farà presto la sua comparsa in One Piece Pirate Warriors 4, nuovo videogioco dedicato all'omonima serie, uscito lo scorso mese di marzo su tutte le principali piattaforme.

"Apparsa nell’Arco di Whole Cake Island, Smoothie svetta sui nemici di Big Mom. La spensierata ma crudele figlia di Big Mom è estremamente fedele alla sua famiglia e non esiterà a usare la sua altezza schiacciante per avvantaggiarsi in battaglia. Il Frutto del Diavolo che ha mangiato le permette di assorbire i liquidi dalle cose viventi e non e le assicura l’abilità di aumentare ulteriormente il suo corpo e le sue armi, facendo di lei un nemico davvero temibile."

Smoothie sarà disponibile come parte del primo Character Pack, ogni pacchetto potrà essere acquistato singolarmente oppure tramite il Carachter Pass che darà accesso a tutti i bundle previsti per il supporto post lancio. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di One Piece Pirate Warriors 4 ora disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Windows in formato fisico e digitale. Su Everyeye.it trovate anche la guida per sbloccare tutti i personaggi di One Piece Pirate Warriors 4.