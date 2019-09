One Piece Pirate Warriors 4: dal Tokyo Game Show un nuovo trailer

Dopo essersi mostrato per la prima volta alla Gamescom, One Piece Pirate Warriors 4 torna a farsi vedere in un nuovo trailer diffuso da Koei Tecmo in occasione del Tokyo Game Show, che mostra alcuni primi scampoli di gameplay da parte del nuovo titolo dedicato a Monkey D. Luffy e soci.

Il video, che potete trovare in cima alla news come di consueto, dura circa un minuto e mezzo, ed oltre ad alcune cutscene e scene di combattimento, mostra alla fine anche un temibile villain. Come detto, il gioco era stato annunciato a Luglio, ma è stato mostrato per la prima volta durante la Gamescom di Colonia, in cui era stato diffuso il primo video di gameplay di One Piece Pirate Warriors 4.

Si tratta di un titolo che non sembra offrire novità che facciano gridare al miracolo, ma grazie alla sua formula collaudata ed al suo gameplay solidissimo, può rappresentare un gioco che i fan di lunga data della serie potranno sicuramente aspettare con fiducia.

Per approfondire ulteriormente, sul nostro sito trovate la nostra anteprima di One Piece Pirate Warriors 4. Che ne pensate? Quanto attendete la nuova avvenura della storica ciurma nata dalla matita di Eiichiro Oda e capitanata da Koei Tecmo?