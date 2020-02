One Piece Pirate Warriors 4: trailer per Hancock, Buggy, Mihawk e Ivankov

Bandai Namco Entertainment non ci lascia mai a corto di materiale di One Piece Pirate Warriors 4, nuovo musou ambientato nell'universo creato da Eiichirō Oda e in uscita il mese prossimo.

Oggi la compagnia giapponese ha pubblicato ben quattro gameplay trailer, dedicati ad altrettanti personaggi giocabili. Da un lato abbiamo tre membri della Flotta dei Sette, e dall'altro un leader dell'Armata Rivoluzionaria. Stiamo parlando di Boa Hancock (Tecnica), Buggy (tecnica), Dracule Mihawk (potenza) ed Emporio Ivankov (tecnica).

Boa Hancock è capace di utilizzare sia attacchi a lungo raggio che a corto, con i quali può annientare i nemici che lei stessa ha pietrificato da ogni distanza. Buggy usa il potere del frutto Puzzle Puzzle per dividere il suo corpo e lanciare attacchi ad area, anche mentre si trova a mezz'aria. Dracule Mihawk usa la sua spada dalla lama nera per colpire rapidamente gli avversari a caricarne il potere, per poi rilasciarlo in una sola volta con un attacco potentissimo. Infine, Emporio Ivankov si avvale del potere del frutto Horu Horu per gonfiare la sua faccia e potenziare i suoi attacchi.

Trovate tutti e quattro i trailer dei personaggi allegati a questa notizia. One Piece: Pirate Warriors 4 verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch il prossimo 27 marzo. Nei giorni scorsi è stato pubblicato uno spot sulla saga di Whole Cake Island, durante il quale è possibile scorgere Capone, anch'egli un personaggio giocabile!