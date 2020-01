One Piece Pirate Warriors 4: trailer per la modalità co-op; svelati i bonus preordine

Giornata ricca di novità per i giochi di Bandai Namco Entertainment. La compagnia giapponese ha appena pubblicato un nuovo trailer in live action per One Piece Pirate Warriors 4, musou in sviluppo per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch presso gli studi di Omega Force, che ci presenta la modalità cooperativa online per quattro giocatori.

Per la prima volta in assoluto in un titolo della serie di One Piece Pirate Warriors, i giocatori avranno l’opportunità di formare una squadra di quattro componenti online per unire le forze e affrontare anche le sfide più impegnative. Verranno messe a disposizione quattro differenti modalità di gioco:

Giant Boss Battle: quattro giocatori collaborano in battaglia contro enormi boss come Kaido;

Total Bounty Battle: collabora con un amico e aumenta la tua taglia;

Timed Defense Battle: difendi il territorio della tua squadra;

Territory Battle: tre squadre di quattro personaggi combattono per conquistare il territorio di gioco.

Trovate il trailer live action della cooperativa di One Piece Pirate Warriors 4 in cima a questa notizia. Intanto, Bandai Namco Entertaiment ha svelato anche i due rimanenti bonus per la prenotazione: oltre ai costumi aggiuntivi di Nami, Zoro e Sanji, i giocatori che effettueranno il preordine riceveranno anche quelli per Hancock e Law ispirati all'universo di Dynasty Warriors: la prima si vestirà come Wang Yuanji, il secondo come Cao Pi. Prima di salutarvi, ricordiamo che One Piece: Pirate Warriors 4 uscirà su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch in Europa il 27 marzo.