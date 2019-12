One Piece Pirate Warriors 4: trailer per Nico Robin, Chopper, Franky e altri 3 lottatori

I trailer con Zoro, Usopp, Nami e Sanji pubblicati nei giorni scorsi non vi sono bastati? Non temete, anche oggi abbiamo per voi una cospicua dose di One Piece Pirate Warriors 4.

In un colpo solo, Bandai Namco Entertainment ha pubblicato ben sei trailer del musou sviluppato da Omega Force, che si focalizzano su altrettanti personaggi, ovvero Nico Robin (tipo di azione: tecnica), Franky (potenza), Chopper (tecnica), Brook (velocità), Smoker (cielo) e Tashigi (velocità). Per ognuno di essi ci vengono mostrate le caratteristiche abilità in combattimento: Nico Robin, ad esempio, è un personaggio di tipo tecnico, che grazie alla sua capacità di far crescere arti dal nulla è in grado di scatenare attacchi ad ampia portata, mentre Franky utilizza la sua artiglieria pesante per sferrare attacchi estremamente potenti e a lunga distanza. Potete farvi un'idea più precisa guardando i sei trailer allegati a questa notizia, buona visione!

One Piece Pirate Warriors 4 debutterà su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch il 27 marzo 2020. Nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di scoprire le abilità di Luffy (New World) ed è stato confermato che, oltre a Kaido, tra i lottatori figurerà anche Big Mom.