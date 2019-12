One Piece: Pirate Warriors 4, tre nuovi character trailer su Monkey D. Luffy e Crocodile

La scorpacciata di notizie di ieri durante i The Game Awards non significa che siano finite le novità in arrivo per quanto riguarda i giochi in uscita prossimamente. Anzi, per chi stesse aspettando One Piece: Pirate Warriors 4 ci sono ben tre nuovi video presentati ieri da Bandai Namco.

Si tratta di character trailer dedicati ai personaggi di Monkey D. Luffy e Crocodile. Il primo viene descritto come un personaggio dalla natura libera e allegra, che crede in sé stesso e nei suoi amici più fidati più che in chiunque altro, oltre ad essere un gran mangione con una taglia da 1.5 miliardi che pende sulla sua testa!

Le sue mosse sono di tipo forza, e può scegliere tra una gran varietà di combinazioni stilose e dirette.

Crocodile invece ha il potere di trasformarsi in sabbia e di controllare quest'ultima. Le sue azioni sono principalmente di tipo aereo e, naturalmente prevedono l'utilizzo della sabbia, con tecniche piuttosto particolari.

Il titolo di Bandai Namco uscirà su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch il 27 Marzo in America ed Europa (in Giappone arriverà invece il giorno prima. Per approfondire sul gioco, potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di One Piece Pirate Warriors 4. Sapevate inoltre che in One Piece Pirate Warriors 4 saranno presenti anche Kaido e Big Mom?