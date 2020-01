One Piece Pirate Warriors 4: la Video Anteprima del nuovo musou di Omega Force

Invitati ad un evento a Milano, abbiamo avuto modo di provare una nuova porzione di One Piece Pirate Warriors 4, nuovo musou ispirato all'opera di Eiichiro Oda e in sviluppo presso gli studi di Omega Force per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Durante la prova, abbiamo fatto un salto nella Foresta della Seduzione alla ricerca del povero Sanji, indossando i (grossi) panni della spietata Big Mom. Charlotte LinLin, la governatrice di Whole Cake Island, è uno degli oltre 40 personaggi giocabili presenti nel roster, nel quale trovano spazio anche il figlio Katakuri e il tanto richiesto Kaido. L'avanzamento è il medesimo di sempre, e prevede l'eliminazione di un quantitativo smisurato di nemici e la conquista di nuove porzioni di mappa. Per scongiurare il pericolo ripetitività, sempre in agguato in produzione di questo tipo, Omega Force ha affinato il sistema di combo e aumentato il numero di abilità. Siete curiosi di saperne di più? Allora vi invitiamo a guardare la Video Anteprima in apertura di notizia oppure a leggere l'anteprima di One Piece Pirate Warriors 4 disponibile tra le nostre pagine.

One Piece Pirate Warriors 4 verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch in Europa il 27 marzo. Quest'oggi Bandai Namco ha anche pubblicato un trailer della modalità cooperativa e svelato i rimanenti bonus per la prenotazione, ovvero dei costumi per Hancock e Law ispirati all'universo di Dynasty Warriors.