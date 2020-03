One Piece Pirate Warriors 4, Video Recensione: vi raccontiamo la nuova epopea piratesca!

Le trasposizioni videoludiche legate all'iconica opera di Eiichiro Oda accolgono un nuovo membro in famiglia, grazie alla pubblicazione di One Piece Pirate Warriors 4.

Direttamente dalle pagine del manga dalle vendite record e dalle dinamiche sequenze dell'altrettanto celebre anime, nasce questa nuova avventura digitale da vivere nei panni di Cappello di Paglia, Sanji, Zoro, Nami e moltissimi altri personaggi che popolano il variopinto universo di One Piece. Sbarca così sul mercato videoludico One Piece Pirate Warriors 4, titolo firmato dal team di Bandai Namco.

La saga si mantiene sui binari del genere musou, per proporre al pubblico molteplici archi narrativi dedicati a Rufy e compagni. Tra questi ultimi troviamo anche le più recenti avventure della ciurma, destinata ad attraversare Whole Cake Island per salvare Sanji dalle grinfie di Big Mom, ma anche a raggiungere il misterioso e affascinante Paese di Wa. Per offrirvi una panoramica completa di tutti i dettagli sulle caratteristiche della produzione, la Redazione di Everyeye ha confezionato una ricca video recensione di One Piece Pirate Warriors 4: potete visionarla direttamente in apertura a questa news o sul Canale YouTube di Everyeye.it.



One Piece Pirate Warriors 4 è disponibile da oggi, venerdì 27 marzo, su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.