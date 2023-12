One Piece Pirate Warrios 4 non si ferma più, esce a gennaio un DLC con nuovi personaggi

Bandai Namco e Omega Force hanno annunciato nuovi personaggi per il prossimo DLC di One Piece Pirate Warriors 4 intitolato One Piece Film Red Pack, disponibile a partire dall'11 gennaio 2024.

A prendere parte alla battaglia in questo nuovi DLC saranno Shanks e Coby. Shanks, in particolare, sembra essere un personaggio molto veloce, capace di eseguire delle combo di attacchi senza interruzioni: i suoi colpi sembrano essere molto efficaci per disperdere i nemici in tutte le direzioni.



One Piece Pirate Warriors 4 è uscito nel 2020, il gioco sta continuando a riscuotere un discreto successo e Bandai Namco ha esteso il supporto post lancio che dunque continuerà con nuovi contenuti a distanza di tre anni dalla pubblicazione. L'ultimo DLC di One Piece Pirate Warriors 4 aveva visto l'ingresso di Luffy (Onigashima Battle), Kaido (Onigashima Battle) e Yamato (a seguito anche dell'uscita della serie live action su Netflix).



Ad oggi One Piece Pirate Warriors 4 ha venduto più di due milioni di copie su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, nonostante il successo commerciale, il gioco di Omega Force non è mai stato aggiornato e ottimizzato per PS5 e Xbox Series X, sebbene sia perfettamente compatibile anche con queste due piattaforma e possa dunque essere utilizzato senza problemi su console di attuale generazione.