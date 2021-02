One Piece: qual è il miglior videogioco dedicato alla serie di Eiichiro Oda?

One Piece, la celebre serie manga ideata dall'autore Eiichiro Oda famosa per aver infranto ogni record di vendita con oltre 480 milioni di copie attualmente in circolazione, ha ispirato negli anni la produzione di molti videogiochi.

Se siete appassionati della serie vi sarete sicuramente chiesti quale sia il migliore... ecco la risposta!

Tra tutti i videogiochi su One Piece finora pubblicati il migliore è probabilmente One Piece Pirate Warriors 4. Sviluppato da Koei Tecmo Games/Omega Force e pubblicato da Bandai Namco per PC, PS4, Nintendo Switch e Xbox One nel 2020, è il più recente e racconta una storia originale che imprime nuova linfa all'arco narrativo di Wano.

Caratteristica molto apprezzata dai fan, Pirate Warriors 4 presenta un'incredibile scelta di personaggi giocabili (sono ben 43) con cui esplorare le varie isole del gioco. Le varie novità e innovazioni introdotte lo differenziano dai precedenti capitoli, attenuando notevolmente la ripetitività di gameplay tipica del genere musou, forse principale problema dei predecessori.

Per maggiori dettagli, potete trovare qui la nostra recensione di One Piece Pirate Warriors 4, forse il miglior omaggio che il genere videoludico ha da offrire finora alla famosa ciurma di pirati disegnati dal maestro Oda, in attesa di scoprire se One Piece arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.