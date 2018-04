One Piece World Seeker: pubblicate nuove immagini per il Germa 66 e la Vinsmoke Family

Come vi avevamo riferito poche ore fa, nella giornata di oggi Bandai Namco Entertainment ha svelato tre nuovi personaggi che appariranno in One Piece World Seeker: Germa 66 e la Vinsmoke Family.

Il Germa 66 e la Vinsmoke Family approdano su Jail Island! Ichiji, il fratello più vecchio dei Vinsmoke è un combattente che usa il potere del Fuoco. Niji, lancia attacchi velocissimi ricoprendosi il corpo con l’elettricità. Yonji, il più giovane dei fratelli, cerca di abbattere Luffy usando il vento. I personaggi sono raffigurati nelle nuove immagini, all'interno delle quali vengono dipinte alcune spettacolari scene di battaglia, ricche di effetti speciali a schermo.

Lasciandovi alla visione degli screenshot che trovate in calce alla notizia, vi ricordiamo che One Piece World Seeker uscirà in Giappone in esclusiva per PS4, ed in Occidente su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Bandai Namco ha inoltre approfittato dell'occasione per annunciare che One Piece Grand Cruise sarà disponibile in esclusiva per PlayStation VR dal 22 maggio 2018.