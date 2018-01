One Piece Thousand Storm celebra il primo anniversario con eventi e ricompense speciali!

si prepara a festeggiare il primo anniversario dicon nuovi eventi e ricompense di gioco.è un GdR d’azione 3D basato sulla celebre serie anime One Piece disponibile gratis su App Store per iOS e su Google Play per dispositivi mobile Android.

I giocatori che accederanno a One Piece Thousand Storm durante l’anno dell’anniversario potranno avere la possibilità di partecipare ad eventi di gioco speciali e ricevere ricchi tesori dei pirati. Dai un’occhiata qui sotto!

Bonus di accesso – Dal 24 gennaio all’11 febbraio. Ai giocatori che accederanno al gioco durante l’anno dell’anniversario, riceveranno un massimo di 200 monete arcobaleno. Non dimenticarti provare la lotteria per ottenere l’esclusiva scene card 5 del primo anniversario oltreoceano con le monete arcobaleno!

Cappotti dei pirati – Dal 25 gennaio al 10 febbraio. Tutti i giocatori che completeranno l'evento anniversario, potranno ricevere Luffy, Ace, Sabo e Shanks con il nuovo cappotto dei pirati.

. Tutti i giocatori che completeranno l’evento anniversario, potranno ricevere Luffy, Ace, Sabo e Shanks con il nuovo cappotto dei pirati. Attacchi speciali con voiceover – Per la prima volta, i personaggi eseguiranno epici attacchi speciali accompagnati da voiceover.

Cinema gratis – Dal 25 gennaio all'11 febbraio. I giocatori che accederanno al gioco, potranno provare gratis la lotteria (una volta) durante l'anno dell'anniversario e ottenere un attacco speciale che potrà essere adattato al personaggio del primo anniversario.

Evento di Barbanera – dal 2 febbraio al 10 febbraio. L'ammiraglio dei Pirati di Barbanera, uno dei personaggi più forti della serie ONE PIECE, si unirà alla compagnia come personaggio giocabile.

“Durante l’ultimo anno, ho partecipato a diverse fiere anime e gaming con One Piece Thousand Storm ed è stato fantastico vedere tutti con il sorriso mentre giocavano. È stato un anno pieno di divertimento e gioia e siamo ansiosi di offrire ai nostri giocatori ancora più sorprese e divertimento nel prossimo anno!”, ha dichiarato Mita Kensuke, produttore di One Piece Thousand Storm.