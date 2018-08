One Piece World Seeker: 14 minuti di gameplay dalla Gamescom

DualShockers ha condiviso un video gameplay di 14 minuti di One Piece World Seeker registrato alla Gamescom di Colonia, dove il nuovo gioco targato Bandai Namco è disponibile sullo showfloor con una demo.

La versione di prova permette di prendere la mano con il combat system e di affrontare in battaglia Sakazuki (Admiral Akainu). Il video mostra la versione per PlayStation 4 ma ricordiamo che One Piece World Seeker uscirà anche su PC e Xbox One.

Il publisher Bandai Namco non ha rivelato nulla riguardo la data di lancio del gioco, One Piece World Seeker è atteso sulle piattaforme citate nel corso del 2018, non è escluso che la data di uscita possa essere annunciata nei prossimi giorni.