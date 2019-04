One Piece World Seeker si aggiorna con Photo Mode e un nuovo costume

Bandai Namco Games e Ganbarion hanno pubblicato l'aggiornamento 1.02 di One Piece World Seeker, nuovo gioco dedicato all'omonima serie manga/anime uscito lo scorso mese di marzo su PC, PS4 e Xbox One.

Questo aggiornamento include il costume Raid per Rufy, il Photo Mode, le Missioni Sfida e due boss (Smoker e Crocodile) più potenti, queste ultime due opzioni saranno però disponibili solamente dopo aver completato il gioco almeno una volta.

One Piece World Seeker è stato accolto tiepidamente da pubblico e critica, con recensioni parzialmente negative e vendite al di sotto delle aspettative, nonostante questo Bandai Namco continuerà a supportare il gioco ed al momento sono stati annunciati tre DLC, il primo in arrivo durante l'estate, il secondo in autunno e il terzo ed ultimo il prossimo inverno.

Non è escluso che gli sviluppatori possano avere in programma altri contenuti come costumi o piccole aggiunte legate alla personalizzazione di Rufy, restiamo in attesa di eventuali dettagli in merito.