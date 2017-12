One Piece World Seeker annunciato per PlayStation 4, primi dettagli sul gioco

Sull'ultimo numero di Weekly Jump è stato annunciato ufficialmente, nuovo gioco basato sull'omonima srie manga/anime realizzato per festeggiare il ventesimo anniversario della saga.

One Piece World Seeker è in fase di sviluppo negli studi di Bandai Namco esclusivamente per PlayStation 4, secondo quanto trapelato il gioco sarà un action game in terza persona che rappresenterà un vero e proprio passo avanti per la serie.

Una pagina di test sul sito teaser è stata lanciata nelle scorse ore e andrà online l'11 dicembre, quando il nuovo numero di Weekly Jump arriverà nelle edicole giapponesi. Non è escluso che One Piece World Seeker (conosciuto con il nome in codice One Piece Game Dawn) possa essere presente anche al Jump Festa che si terrà in Giappone nei giorni 16 e 17 dicembre.