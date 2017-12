One Piece World Seeker annunciato ufficialmente, prime immagini del nuovo gioco

Dopo i leak della scorsa settimana a opera del settimanale V-Jump,ha annunciato ufficialmente: per l'occasione il publisher ha aperto il sito teaser ed ha pubblicato le primissime immagini del gioco.

One Piece World Seeker (conosciuto inizialmente come Project Dawn) sarà un gioco d'azione open world in terza persona che presenterà uno stile più maturo rispetto ai precedenti episodi della saga, oltre ad un comparto tecnico rivisitato e un gameplay maggiormente variegato.

Il primo trailer di One Piece World Seeker sarà mostrato il prossimo weekend in occasione del Jump Festa 18 in programma nei giorni 16 e 17 dicembre. One Piece World Seeker è in fase di sviluppo esclusivamente per PlayStation 4, il lancio è previsto in Giappone nel corso del 2018.