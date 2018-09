One Piece World Seeker: Bandai Namco conferma il rinvio al 2019

Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato che One Piece World Seeker è stato spostato al 2019 per poter apportare ulteriori miglioramenti al progetto.

"One Piece World Seeker è il più ambizioso gioco di One Piece mai realizzato. Siamo consapevoli del grande potenziale del titolo e abbiamo voluto assicurarci di poter soddisfare le aspettative dei fan", ha dichiarato Koji Nakajima, Chief Producer di Bandai Namco Entertainment Inc. "Abbiamo quindi preso la difficile decisione di spostare l’uscita e avere ancora un po’ di tempo per creare il miglior gioco possibile”.

One Piece World Seeker sarà disponibile nel 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC come parte dell’iniziativa One Piece Big Projects per la celebrazione del ventesimo anniversario.