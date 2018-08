One Piece World Seeker: Bandai Namco non chiude le porte alla versione Switch

In una recente intervista concessa alla testata di Dualshockers, Bandai Namco Entertainment ha parlato di un'ipotetica versione Nintendo Switch di One Piece: World Seeker, il nuovo capitolo tratto dal celebre anime attualmente previsto per PC, PS4 e Xbox One.

Tramite le parole del producer Rei Hirata, veniamo a sapere che il publisher non ha al momento nessun piano per portare il titolo open world sulla console ibrida della grande N. Tuttavia, si riserva di prendere una decisione definitiva al riguardo dopo aver ascoltato quella che sarà la richiesta dei giocatori.

"Abbiamo iniziato a sviluppare il gioco prima ancora che Switch fosse immessa nel mercato. Siamo già impegnati nello sviluppare il gioco per PC, PS4 e Xbox One, le versioni già annunciate. Vedremo cosa ci diranno i fan, e quindi pensremo a Switch".

Ci sarà dunque da aspettare per ricevere informazioni più certe al riguardo. Al momento, One Piece World Seeker rimane atteso su PC, PlayStation 4 e Xbox One nel corso di quest'anno. In occasione della Gamescom 2018 di Colonia, Bandai Namco ha mostrato nuovamente in azione il suo gioco con un nuovo video da 14 minuti di gameplay. Per tutti gli altri dettagli riguardanti il titolo, vi rimandiamo alla nostra Nuova Anteprima.