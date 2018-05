One Piece World Seeker: Bandai Namco pubblica il secondo trailer ufficiale

Bandai Namco Games Japan ha pubblicato oggi il secondo trailer ufficiale di One Piece World Seeker, nuovo gioco basato sull'omonima serie manga/anime attualmente in fase di sviluppo negli studi di Ganbarion Productions.

Il nuovo video permette di dare uno sguardo alle ambientazioni (tra cui Jail Island) ai personaggi e alle principali meccaniche di gameplay di World Seeker, titolo con cui Bandai Namco vuole festeggiare il ventesimo anniversario della serie. One Piece World Seeker sarà un action game Open World con elementi adventure e stealth, non un semplice "musou" in stile One Piece Pirate Warriors dunque, ma un progetto nato per far evolvere il franchise e portare i videogiochi di One Piece su un nuovo livello.

One Piece World Seeker uscirà nel corso del 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC, l'arrivo su Nintendo Switch non è attualmente previsto e Bandai Namco non sembra avere annunci da fare a riguardo.