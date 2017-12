One Piece World Seeker: la componente stealth ricoprirà un ruolo fondamentale

Sull'ultimo numero della rivista Jump sono stati svelati nuovi dettagli sunuovo gioco dedicato all'omonima serie manga/anime in arrivo nel 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Secondo quanto riportato dalla rivista giapponese, il gioco presenterà una trama completamente originale e metterà in scena battaglie inedite tra i Pirati e la Marina. World Seeker non sarà un musou in stile One Piece Pirate Warriors, in questo episodio la componente stealth rivestirà un ruolo fondamentale, tanto che i redattori parlano simpaticamente di un "Metal Gear con i pirati". Le strategie di fuga saranno importanti per sopravvivere, i giocatori potranno preferire dunque uno stile di gioco più ragionato, anzichè votato all'azione, in base alle proprie preferenze.

One Piece World Seeker è atteso per il prossimo anno in Occidente nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC, il primo trailer debutterà questo weekend nel corso del Jump Festa 18.