One Piece World Seeker: confermata la presenza di tre personaggi

Bandai Namco ha confermato sull'ultimo numero di Weekly Jump che la fazione Germa 66 comparirà in One Piece World Seeker. Nello specifico, saranno tre i membri del team presenti nel gioco, ovvero Yonji Winch Green, Ichiji Sparking Red e Niji Dengeki Blue.

Descritto come i fratelli di Sanji, il team Germa 66 è composto da essere umani nati in laboratorio con l'obiettivo di mettere i bastoni tra le ruote a Luffy e alla sua squadra.

One Piece World Seeker è atteso per il 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC, una data di uscita non è stata ancora annunciata. Il gioco si presenta come un action game con elementi stealth ambientato nel mondo di One Piece, che vedrà la presenza di tutti i principali personaggi della serie manga/anime.