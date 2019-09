One Piece World Seeker: ecco la data di lancio del DLC con Sabo

A seguito del contenuto aggiuntivo dedicato a Roronoa Zoro, Bandai Namco Entertainment si appresta a lanciare un nuovo DLC di One Piece World Seeker, questa volta dedicato al personaggio di Sabo.

"Where the Justice Lies", così come è intitolato il nuovo DLC, sarà pubblicato il prossimo 20 settembre su PC, PS4 e Xbox One. Questa seconda espansione contenutistica di One Piece World Seeker ci permetterà di agire vestendo i panni di Sabo, come potete osservare visionando il nuovo trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia. Il nostro biondo eroe partirà in missione per fermare il malvagio piano del World Government, intenzionato nel mettere le mani sulle Dyna Stones, delle armi di distruzione di massa. Affrontando potenti nemici come Rob Lucci, avremo la possibilità di scoprire il vasto set di abilità di Sabo, in grado di attaccare sia a viso aperto che in modalità stealth.

Lasciandovi alla visione del trailer, vi ricordiamo che One Piece World Seeker è disponibile ora su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Sulle nostre pagine trovate una ricca Guida per diventare dei veri pirati all'interno dell'open world di Bandai Namco. Per tutti gli altri dettagli sul titolo, vi invitiamo a consultare la nostra Recensione di One Piece World Seeker.