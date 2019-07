One Piece World Seeker, il DLC The Void Mirror Prototype con Zoro ha una data

Le novità riguardanti la celebre ciurma di Cappello di Paglia non si fermano all'One Piece: Pirate Warriors 4: durante l'Anime Expo Bandai Namco ha anche avuto modo di annunciare che The Void Mirror Prototype, primo DLC di One Piece: World Seeker, verrà pubblicato il prossimo 12 luglio.

In The Void Mirror Prototype, i giocatori avranno l'opportunità di impersonare Zoro ed utilizzare il suo tipico stile di combattimento Santoryu basato sull'utilizzo della spada. Il suo compito sarà quello di svelare un mistero che si cela all'interno di una fabbrica di robot, dove lo spadaccino dai capelli verdi sarà chiamato ad affrontare Kagero, un automa costruito in gran segreto da Isaac. Questo fenomenale avversario sarà in grado di imparare nuove strategie di combattimento dai nemici. Scontro dopo scontro, assimilerà tutte le mosse di Zoro, che per l'occasione potrà utilizzare anche la Serious Mode che rimuove la maglia e incrementa a dismisura la sua forza. Per l'occasione, Bandai Namco Entertaiment ha pubblicato il trailer che potete visionare in cima a questa notizia.

The Void Mirror Prototype è solo il primo dei tre contenuti aggiuntivi previsti per One Piece: World Seeker. Il secondo, in arrivo in autunno, sarà dedicato a Sabo, mentre il terzo, in uscita in inverno, ci metterà nei panni di Law. Il titolo, ricordiamo, è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.