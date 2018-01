One Piece World Seeker: esplorazione e combattimenti in un nuovo video gameplay

Nel corso di un evento svoltosi alha mostrato una sessione gameplay dilunga circa otto minuti.

Dopo il trailer proiettato al Jump Festa 2018, questa è la seconda volta in assoluto che il titolo dedicato al celebre manga/anime si mostra in video. Nel filmato catturato su PlayStation 4, che potete ammirare in apertura di notizia, vengono dapprima mostrate alcune fasi esplorative durante le quali è possibile apprezzare la verticalità del mondo di gioco. L'azione diventa poi decisamente più concitata, dal momento che vengono mostrati tanti scontri con i nemici che mettono in risalto le abilità di combattimento di Rufy.

One Piece: World Seeker verrà lanciato nel corso del 2018. In Giappone approderà esclusivamente su PlayStation 4, ma in Occidente verrà pubblicato anche su Xbox One e PC. Secondo quanto dichiarato dagli sviluppatori, le fasi stealth ricopriranno un ruolo di rilievo all'interno dell'economia di gioco. Recentemente sono state pubblicate anche tantissime immagini dedicate alle molteplici abilità del simpatico protagonista.