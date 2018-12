One Piece World Seeker: mostrata una sequenza di Gameplay alla Jump Festa

In occasione della Jump Festa 2019, tenutasi in Giappone nel corso di questo weekend, Bandai Namco ha permesso ai fan di One Piece di dare un'occhiata a One Piece: World Seeker, nuovo gioco ambientato nell'universo nato dalla fantasia di Eiichiro Oda.

Nel corso dell'evento è stata infatti mostrata una interessante sequenza di gameplay, della durata pari a poco meno di un quarto d'ora. Nella fase iniziale della Demo, possiamo osservare Rufy Cappello di Paglia impegnato nell'esplorazione di una grande città. In questa sezione, è possibile osservare nel dettaglio le dinamiche che regolano gli spostamenti dell'aspirante Re dei Pirati. Successivamente, l'azione si sposta in uno scenario naturale più aperto. In questo contesto, vediamo Rufy impegnato in uno scontro, che lo vede contrapporsi ad alcuni membri del temibile Germa 66. Come di consueto, potete visionare il video gameplay in apertura a questa news.

Prima di augurarvi buona visione, ne approfittiamo per rammentarvi che One Piece: World Seeker è attualmente atteso su PC, Playstation 4 ed Xbox One a partire dal 15 marzo 2019. Recentemente è stato pubblicato un nuovo Trailer del gioco. Per i lettori che desiderassero maggiori dettagli sul Titolo, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un nostro Speciale, a cura di Umberto Merone.