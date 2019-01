One Piece World Seeker: nuove immagini e informazioni dagli sviluppatori

Dopo la scorpacciata di anticipazioni su One Piece: World Seeker fatta seguendo il Taipei Game Show, Bandai Namco ci propone delle immagini di gioco inedite che mostrano il paradisiaco scenario della Sky Island, un'ambientazione mai vista nel manga di One Piece.

Ad accompagnare questa nuova galleria immagini troviamo delle interessanti informazioni sul Pirate Karma: ossia sul "sistema morale" del gioco che varierà in funzione delle sfide affrontate per un determinato personaggio o per una delle fazioni di Prison Island. Il raggiungimento dei livelli più elevati di Pirate Karma permetterà agli utenti di sbloccare missioni uniche e sequenze filmate con cui approfondire la conoscenza dei diversi PNG.

Tra le attività che dovremo portare a compimento assieme alla ciurma di Cappello di Paglia troveremo poi le immancabili sfide di Caccia al Tesoro ottenibili entrando in possesso delle relative mappe. Sfruttando la conoscenza di Prison Island e delle isole limitrofe potremo scoprire tesori nascosti che conterranno al loro interno degli oggetti rari e degli ingredienti che aiuteranno Rufy nella loro missione.

Viene inoltre confermata la presenza all'interno del gioco del capitano dei Pirati Heart, Trafalgar D. Law: la linea narrativa a lui dedicata sarà una delle più interessanti del titolo, o almeno questa è la promessa fattaci da Bandai Namco.

Il lancio di One Piece: World Seeker è previsto per il 15 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.